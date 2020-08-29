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Eljero Elia: Hollanda'da, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var!

'den bu sezon ayrılan Hollandalı kanat oyuncusu , Başkan ile çektirdiği fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu. Elia, "Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah dedi" açıklamasını yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Eljero Elia: Hollanda'da, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var!

Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra Utrecht'e imza atan Eljero Elia, şampiyonluk sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.

"GÜZEL ÇOCUKLARIN VAR, MAŞALLAH" DEDİ

Kendisine kızanlar olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

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