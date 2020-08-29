Beşiktaş'ta yol çöktü

Öte yandan aynı sokakta daha önce de çökme meydana geldiği öğrenildi.



Mahalle sakini Fuat Topçu, "Her sene burası çöküyor. Devamlı aynı şey oluyor. Burası her zaman çöküyor. Bir haftadır yavaş yavaş aşağı doğru iniyordu. Bugün baya çöktü." diye konuştu.







