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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muharrem ayı ile Aşure Günü mesajı

Son dakika... Başkan Erdoğan hesabından yaptığı paylaşımda, " ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muharrem ayı ile Aşure Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti:

"Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım.

Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum."

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