Bakan Pakdemirli Giresun'daki sel bölgelerini inceledi

Bakan Pakdemirli, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanın etkili olduğu bölgeleri karadan ve havadan inceledi.

Pakdemirli, ilk olarak Tirebolu'ya bağlı Kuluncak, Sarıyer, Fırınlı, Düzçukur ve Boncukçukur köylerinde incelemelerde bulunarak, burada zarar gören yerlerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.