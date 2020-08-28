Aşure nasıl yapılr? Aşure yapımı için malzemeler neler? Aşure günü, Müslümanlar hem ibadet hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olurlar. Bu kutlu günde komşularınıza ikram edebileceğiniz en güzel aşure tarifini haberimizde veriyoruz. Peki, en leziz Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımı için malzemeler neler? İşte en güzel Aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

- 7 su bardağı toz şeker

- 1 kg haşlanmış buğday

- 1 su bardağı pirinç

- 150 gr kuru dut

- 150 gr kuru kayısı

- 150 gr kuru incir

- 150 gr kuru üzüm

- 5 adet elma

- 2 adet portakal

- 1 adet ayva

- 10 adet karanfil

- 2 yemek kaşığı gül suyu

SÜSLEMEK İÇİN;

- Nar

- Fındık

- Ceviz

- File antep fıstığı

- Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.