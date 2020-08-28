En leziz Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımı için malzemeler neler? İşte en güzel Aşure tarifi
Aşure nasıl yapılır? Aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de Aşure tarifi oldu. Aşure yapacak olan vatandaşlar internet üzerinden aşure tariflerini araştırmaya başladılar. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure günü bu sene 29 Ağustos'a denk geliyor. Peki, en leziz Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımı için malzemeler neler? İşte en güzel Aşure tarifi...
Aşure nasıl yapılr? Aşure yapımı için malzemeler neler? Aşure günü, Müslümanlar hem ibadet hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olurlar. Bu kutlu günde komşularınıza ikram edebileceğiniz en güzel aşure tarifini haberimizde veriyoruz. Peki, en leziz Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımı için malzemeler neler? İşte en güzel Aşure tarifi...
AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 7 su bardağı toz şeker
- 1 kg haşlanmış buğday
- 1 su bardağı pirinç
- 150 gr kuru dut
- 150 gr kuru kayısı
- 150 gr kuru incir
- 150 gr kuru üzüm
- 5 adet elma
- 2 adet portakal
- 1 adet ayva
- 10 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı gül suyu
SÜSLEMEK İÇİN;
- Nar
- Fındık
- Ceviz
- File antep fıstığı
- Toz tarçın
Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.
AŞURE NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞEN OLAYLAR
– Hazret-i Adem'in (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.
– Hazret-i Nuh'un (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selamete erdiği gündür. Demek ki bugün Nuh'un (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebatını tefekkür günüdür.
– Hazret-i İbrahim'in (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenab-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilahi imtihanlardaki halimizi muhasebe etme günüdür.
– Hazret-i Musa'nın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.
– Hazret-i Yusuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saadetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.
Hazret-i Eyüp'ün (a.s.) hastalık ve imtihanlardan kurtulduğu gündür.
İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz'in aziz torunu Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) hunharca katledildiği gündür.