Tuna-1 kuyusu harita! Doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz Ereğlisi nerede? Tuna-1 kuyusu hangi bölgede?
Tuna-1 kuyusunun bulunduğu harita konumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından, doğalgazın hangi bölgede bulunduğu konusunda araştırmalar başladı. Peki, doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz Ereğlisi nerede? Tuna-1 kuyusu hangi bölgede? İşte cevaplar...
Tuna-1 kuyusu nerede sorusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı Tuna-1 kuyusunda 320 metreküp doğalgaz bulundu. Bu gelişmelerin ardından doğalgazın nerede bulunduğu ve Tuna-1 kuyusunun hangi bölgede olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz Ereğlisi nerede? Tuna-1 kuyusu hangi bölgede? İşte merak edilenler...
TUNA-1 KUYUSU NEREDE?
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon'a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak'a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.
Tuna-1 kuyusu Karadeniz'de Zonguldak'a bağlı Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.