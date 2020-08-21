Tuna-1 kuyusu harita! Doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz Ereğlisi nerede? Tuna-1 kuyusu hangi bölgede?

Tuna-1 kuyusu nerede sorusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı Tuna-1 kuyusunda 320 metreküp doğalgaz bulundu. Bu gelişmelerin ardından doğalgazın nerede bulunduğu ve Tuna-1 kuyusunun hangi bölgede olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz Ereğlisi nerede? Tuna-1 kuyusu hangi bölgede? İşte merak edilenler...

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon'a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak'a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.

Tuna-1 kuyusu Karadeniz'de Zonguldak'a bağlı Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.