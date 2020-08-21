Arazisinde bulduğu taşın gök taşı olabileceğini iddia etti

"GÖK TAŞI OLABİLİR"

Taşın gök taşı olabileceğini ve araştırılması gerektiğini söyleyen Mermer, "Traktörle tarlayı sürüyordum. Taşı fark ettim. Taşı merak ettim. Kaldıramayınca yuvarlayarak traktöre koydum. Taşı getirdim ve temizledim. Bu taş normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirken 59 kilo olduğunu fark ettik. Daha önce böyle bir ağır taş görmedim. Gök taşı olabilir. Araştırılmasını istiyorum" dedi.