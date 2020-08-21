320 milyar metreküp doğalgaz kaç tl? Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Vatandaşlar 320 metreküp doğalgazın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, 320 milyar metreküp doğalgaz kaç tl? Doğalgaz metreküp fiyatı...

1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL