Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı: Bu bir vahşet





"HİÇ BİR ALLAHIN KULU ONU TUTAMADI"

Saldırganı o sırada orada bulunan kimsenin tutamadığını belirten Sena Koçak, "Günümüzde zaten biliyorsunuz kadına yönelik sıkıntıları. Bunlar şiddetli bir şekilde artmaya başladı. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa orada bu tarz sapık ve vahşi insanların ellerini kollarını sallaya sallaya, İstanbul dediğimiz bir metropolde bu şekilde ellerini kollarına sallaya sallaya gezmemelerini istememdi. Evet, orada bana bıçakta çekebilirdi. Belki beni yaralayabilirdi. Canıma da kast edebilirdi. Ama hiç birisi gözüme gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi kulağıma. Haberlerde gördüğümüz kadınlarımız geldi. Sadece kadın değil, insan olarak işlemenizi istiyorum. Evet, kadına şiddet ama biz insanız. Hiçbir insana, kadını erkeği, başörtüsü açığı, solcusu sağcısı bu değil. Böyle bir şey değil. Ben orada savunmasızım. Tek başımayım. Orada ona herhangi bir tehdidim olamaz. Tekrardan olaya devam etmek istersek, aracından indi. Üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. Videoyu açmaya çalışıyorum. Üstüme doğru yürüdü ve kol tarafıma bir darbe aldım. Erkek şahıs tarafından. Darbe belki görünmüyor ama kayıtlarda var. Darp raporunda var. Videoda görünmüyor olabilir. Sonrasında zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Zaten şişlik, morluk hepsi kayıtlara geçti. Sonrasında eşarbım tamamen çıkartıldı. Orada savunmasızdım. Hiçbir Allah'ın kulu onu tutamadı onu. Kalabalıktı aslında ama tutamadılar. Vahşiydi çünkü" dedi.