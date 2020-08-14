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İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

Son dakika haberi... Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üzerine çıkıp ön camını kırdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı.

İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliye aracın plakasından ulaşıldı ve şahıs gözaltına alındı.

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