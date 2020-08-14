Esrarengiz martı ölümlerinin nedeni belli oldu

"MARTILAR EN ÇOK ADIR ADASI'NI TERCİH EDİYOR"

Van Gölü Havzası'nın yaban hayvanlar konusunda çok zengin olduğunu ifade eden Aslan, "En fazla martı popülasyonu Adır Adası'nda var. Martılar da suyun olduğu yerde, akarsuların olduğu yerde ve şehir kenarlarında yaşayan hayvanlardır. Martılar üreme döneminde sakin olan yerlere göç etmektedir. Üreme için uygun ortam hazırlamakta ve bunu seçerken de yiyeceğin ve güvenliğin olduğu yerleri seçmektedir. Adır, Çarpanak ve Akdamar adası gibi yerleri seçmektedir. En büyük martı üreme yeri son 4-5 yılda Adır Adası oldu. Bunun yanında göç döneminde tatlı sulara göç eden inci kefaliyle beslenen martıların normal zamanda yiyecek sıkıntısı da olmuyordu" dedi.