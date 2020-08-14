Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Otopsi raporu bekleniyor...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının tanık ifadelerini büyük ölçüde tamamladığı, iddianamenin hazırlanması için İzmir'den Pınar'ın otopsi raporu ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'ndan gelecek inceleme sonuçlarının beklendiği bildirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da son aşamaya gelindiği öğrenildi.
Takvim'in aldığı bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüttüğü, Pınar'ın kaybolması ve cinayet sonrasında adı geçen tüm tanıklarının ifadeleri alındı ve özellikle Pınar'ı yakından tanıyan bazı arkadaşlarının da bilgisine başvuruldu.
Soruşturmayı büyük ölçüde tamamlayan savcılığın, iddianamenin hazırlanması için İzmir'den Pınar'ın otopsi raporu ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'ndan gelecek inceleme sonuçlarının beklendiği bildirildi. Vahşi cinayet sonrasında Muğla Adli Tıp Kurumu'nda ilk inceleme yapılmıştı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından cinayet mahalli ve Pınar'ın öldürüldükten sonra ormana atıldığı varilin bulunduğu ormanlık alandan toplanan deliller incelenmek üzere Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmişti.
CEREN'İN AÇIKLAMALARI SES GETİRDİ…
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduğu Pınar'ın arkadaşı Ceren T'nin Takvim gazetesi Muhabiri Kenan Gürbüz'e yaptığı açıklamalar ses getirdi. Çok sayıda gazete ve televizyon Ceren'in samimi açıklamalarına Takvim gazetesine atıfta bulunarak yer verdi.
SAVCILIKTAN YENİ TALEPLERDE BULUNACAĞIZ…
Pınar Gültekin'i 3 senedir tanıdığını ve yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptığını anlatan Ceren T'nin cinayet öncesinde Pınar'la ve cinayet sonrasında Pınar'ı vahşice öldürdüğü ortaya çıkan Cemal Metin Avcı ile telefon görüşmesi yaptığını anlatmasını değerlendiren Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi:
"Biz bu hurharca cinayet işlenirken ve delileri karartılırken şüpheliye yardım eden başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Cinayet sonrasında Pınar'ı odunla yakmaya çalışan, sonra benzinle yakan, sonra üzerine beton döken ve bir palet yardımıyla maktule ait cesedi bir dereye atmaya çalışan bu caninin bu süreci tek başına yürütemeyeceği kanaatindeyiz. Aksi hayatın olağan akışına aykırı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı genişleterek, şüpheliye cinayet esnasında ve delilerin karartılmasına yardım ettiğini düşündüğümüz faillere ulaşacağına inancımız tam. Önümüzdeki hafta da Muğla'ya gelerek savcılığa soruşturmanın genişletilmesi için yeni taleplerimizi sunacağız"
CEREN'İN PSİKOLOJİSİ BOZULDU…
Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Babası Tuncay T. kızının olayla ilgisinin olmadığını kamuoyuna duyuran Takvim gazetesine teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Kızım Ceren, arkadaşının kaybolmasının ardından ilk ihbarı yapan kişi. Bana göre cinayetin ortaya çıkmasına sağladığı katkı nedeniyle teşekkür edilmeli.
Artık basında kızımın adının geçmemesini duyarlı tüm gazetecilerden istiyorum. Kızım KPSS sınavına hazırlanıyor ve son 1 aydır onu suçlayan yazılar yüzünden psikolojisi bozuldu. Kızımı haksız yere hedef alan her açıklamayla ilgili olarak hukuki haklarımızı arayacağız"
OLAY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Pınar'ı vahşice öldüren Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.