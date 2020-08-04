Son dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı son depremler listesine göre Malatya Pütürge'de saat 18.30'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesi bu kez 4.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Pütürge'de saat 19.00'a kadar 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30'da 4.4 ile kendini gösterdi. Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.
Bu arada, saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00'a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 04.08.2020, 18:30:58 TSİ
Enlem : 38.2526 N
Boylam : 38.7788 E
Derinlik : 7.31 km
Detay : https://t.co/31toBn0kXG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.04 18:44:20 36.5262 28.6603 5.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.04 18:30:56 38.2042 38.7605 5.0 -.- 4.4 4.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 17:44:09 38.1547 38.6637 5.7 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:54:03 38.1215 39.0565 19.6 -.- 1.3 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:48:02 38.2212 38.8297 5.0 -.- 1.0 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:29:31 38.3298 38.5458 23.9 -.- 1.4 -.- COLAKLI-(MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:25:52 39.5022 26.2252 4.0 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.04 16:24:21 38.2440 38.7417 20.6 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 16:10:17 38.2030 38.7908 5.0 -.- 3.9 4.1 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel