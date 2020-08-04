İzmir'de askeri alanda orman yangını!
Son dakika haberi... İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından oluşan yoğun duman İzmir’in pek çok noktasından görülürken, alevlerin yerleşim yerine yakın olması yürekleri ağızlara getirdi.
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İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre askeri birliğin içindeki otluk bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonlandırıldı.