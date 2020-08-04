04 Ağustos 2020, Salı
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TEM Otoyolu’nu kağıt peçeteler sardı! İlginç anlar...

Son dakika haberi... Otoyolu istikametinde seyir halinde olan TIR'ın dorse kapakları açıldı. Yola saçılan kağıt peçeteleri sürücü topladı. Olay, TEM otoyolu İstanbul istikameti Alancuma mevkiinde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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TEM Otoyolu’nu kağıt peçeteler sardı! İlginç anlar...

Edinilen bilgilere göre, kağıt peçete yüklü tırın Alancuma mevkiinde dorse kapakları açıldı.

TEM Otoyolu’nu kağıt peçeteler sardı! İlginç anlar...

Bir anda dorsede bulunan ürünler yola saçılmaya başlayınca, tır sürücüsünün arkasındaki araçlar uyarıda bulundu.

TEM Otoyolu’nu kağıt peçeteler sardı! İlginç anlar...

Yola saçılan kağıt peçeteler için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ürünler sebebiyle trafik dikkatli sağlanırken, tırdan saçılan kağıt peçeteleri sürücü topladı.

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