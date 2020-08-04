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Deprem anında ortaya çıktı! Malatya'da korkutan görüntü

'da merkez üssü ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Deprem anında ortaya çıktı! Malatya'da korkutan görüntü

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Deprem anında ortaya çıktı! Malatyada korkutan görüntü DEPREM ANINDA ORTAYA ÇIKTI! MALATYA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Öte yandan Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

Son dakika: Malatyada 5,2lik deprem SON DAKİKA: MALATYA'DA 5,2'LİK DEPREM

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