04 Ağustos 2020, Salı
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İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

haberi... iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Vapura hücum ettiler

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.

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