Son dakika: Malatya'da 5,2'lik deprem

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

Bakan Soylu "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş depreme ilişkin bir açıklama yaptı, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz'da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.

TAŞMIŞ MAHALLESİ MUHTARI MÜSLÜM ENDES

"Merkez üssüne en yakın yer bizim olduğumuz nokta, ben evdeydim balkonda oturuyordum deprem esnasında aniden sallanmaya başladık çocuklar korktu bağırmaya başladı daha sonra bölük komutanı aradı burada aldığım bilgiye göre yıkık evler var ama herhangi bir can kaybı yok. 24 Ocak'ta yaşanan depremde 96 tane hasar almış evimiz vardı.

Şu an tespit ettiğim 4 tane yıkılmış aşağıda da yıkılmış 4-5 tane var benim köy çok dağınık bir köy ben şimdi sırayla o noktaları geziyorum."

AĞALAR MAHALLESİ MUHTARI HASAN CANER

"Büyük bir heyecan yaşadık, binadaydık canımızı zor kurtarırız diye kendimizi attık dışarıya. Şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmedi çok şükür bir iki ev hasar almış. Şu anda Pütürge Merkez'deyim millet baya korktu herkes kendini sokağa attı ama şimdilik panik hafifledi. Sarsıntı kısa sürdü. Tepehan Merkez muhtarı ile de görüştüm oralarda da herhangi ulaşan bir can kaybı bilgisi yok"

BALPINARI MAHALLESİ MUHTARI SİYAHMET ER

"Herkes tedirgin, insanlar sokakta ama çökme ya da can kaybı yok ama hasarlı evlerimiz daha hasarlı oldu. Benim olduğum mahallede herkesle telefonda görüştüm herhangi bir olumsuzluk yok.

Ambulanslık ya da itfaiyelik bir işimiz yok ama herkes tedirgin bir şekilde bekliyor. Çevre köylerdekiler de bizim gibi can kaybı yok ama hasarlar büyüdü millet daha da tedirgin."

ÇAYKÖY MAHALLESİ MUHTARI AZİZ MURAT

"Bir iki ufak tefek duvarlar yıkıldı, eski evler gittikçe hasarlanmaya başlamış fakat herhangi bir can kaybımız yok ama araştırmaya devam ediyoruz tek tek geziyoruz evleri.

Şu anda biz zaten çadırlarda kalıyoruz çoğunlukla, yaz olduğu için rahatız ama önümüz kış malum dokuzuncu aydan sonra dışarıda kalamayız."

KANDİLLİ 5,7 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.