04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Son dakika haberine göre; , koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'de yapılan toplantıda koronavirüs önlemlerine ilişkin bir dizi kararlar alındı. Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda, il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Alınan kararda, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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