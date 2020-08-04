Deprem anında ortaya çıktı! Malatya'da korkutan görüntü

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Öte yandan Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.