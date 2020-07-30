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Kurban Bayramı'nı kana bulayacaklardı! 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Son dakika haberleri... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 'nda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Kurban Bayramı'nı kana bulayacaklardı! 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ adına kentte Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığı ve arayışında olan şüpheliler olduğu yönünde bilgi elde edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ö.A, M.C, R.D, M.C, B.A, Ş.A, M.A, H.G. ve H.H. yakalandı.

TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 47 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği ve bıçak ile çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde devam ettiği kaydedildi.

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