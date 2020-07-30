Son dakika: İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği

Yangın saat 13.00 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Yazar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katında çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Yavuz Güneri Doğusoy ve eşi dışarı çıkarken ve apartman sakinleri de tahliye edildi.