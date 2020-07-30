Antalya'da çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü
Kemer ilçesine tatile gelen 30 yaşındaki çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan, Beldibi Mahallesi sahilinde denizde boğuldu. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.