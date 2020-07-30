30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü

Antalya'da çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü

Kemer ilçesine tatile gelen 30 yaşındaki polisi , Beldibi Mahallesi sahilinde denizde boğuldu. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için   Kurumu'na gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Antalya'da çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA