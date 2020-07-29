Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ 'a yönelik 14 farklı adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi.Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme çabasında olduğu belirtilen C.D. ve canlı bomba eylemlerini övücü paylaşımlar yapan A.Y.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.