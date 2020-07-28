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Bursa'da DEAŞ üyesi kadın yakalandı

İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütüne üye olduğu belirtilen Ö. (29), 'ya gitmek için bindiği otobüste yakalanıp, gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Bursa'da DEAŞ üyesi kadın yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den bir süre önce Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ üyesi Mune El Ö.'nün İnegöl'e geldiği ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Mune El Ö.'nün Suriye'ye geçmek için Adana'ya gideceğini belirledi.

YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinde harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, şüpheliyi İnegöl Otobüs Terminali'nde otobüse bindiği sırada yakalayarak, gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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