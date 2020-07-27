Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak telefon görüşmeleri ortaya çıktı

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

