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Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak telefon görüşmeleri ortaya çıktı

cinayeti soruşturması tarafından derinleştirildi ve gizlilik kararı alındı. Bu kapsamında kaybolduktan sonra zanlısı ’yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar’ın arkadaşı Ceren’in öğrencisi olduğu ve ’da yaşadığı ortaya çıktı. Pınar’ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren’in ilk ifadesinin alındığı, mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında 'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. İşte Sabah'tan 'ün haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak telefon görüşmeleri ortaya çıktı

'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Yetkililer, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

Vahşice öldürülen öğrencisi 'in ölümü sonrasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürülmesi olayını araştıran Sabah muhabiri , önemli ayrıntılara ulaştı.

Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'ün ulaştığı bilgilere göre; tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra zanlısı 'yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve 'da yaşadığı ortaya çıktı.

Yetkililer, Pınar'ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren'in ilk ifadesinin alındığını mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağını bildirdiler.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Hukukçular, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

NELER YAŞANDI?

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

(KENAN GÜRBÜZ/SABAH)

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