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Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı, 2 Nolu T nakledildi.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Cemal Metin Avcı'nın güvenlik gerekçesiyle Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilmesi uygun görüldü.

Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak Avcı'nın, Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk işlemi gerçekleştirildi.

Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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