29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Venezuela’dan koronavirüs yardımları için Türkiye'ye teşekkür!

, Venezuelalı mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin çok yönlü ve başarılı geçtiğini belirten Arreaza, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Venezuela’dan koronavirüs yardımları için Türkiye'ye teşekkür!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR ULAŞMIŞTI

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.

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