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Tarsus’a şehit ateşi düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

’in Mut ilçesinde 'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Tarsuslu şehit oldu. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Tarsus’a şehit ateşi düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Asker Mustafa Dağlı'nın şehadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

ACI HABERİ YETKİLİLER VERDİ

Şehidin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can ve askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi.

1 AY ÖNCE ASKERE GİTMİŞ

Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Dağlı'nın 1 ay önce Manisa'ya askere gittiği öğrenildi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Dağlı'nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Mersinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı SON DAKİKA HABERİ: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MERSİN'DE ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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