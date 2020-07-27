Mersin'de gözü dönmüş koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.