Mersin'de gözü dönmüş koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü!
Mersin'de İsmet A. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Sümeyya A.'yı ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü. Cani koca jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.
TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü.
OTOPSİ YAPILACAK
Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.