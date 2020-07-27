Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Araçta teknik arıza olduğu ve frenin boşaldığı bilgisi var

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar bölgedeki incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

KAZANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"İlk aldığımız bilgi, frende boşalma olduğuna dair. Konuyla ilgili idari ve adli anlamda gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

Şoför frende sorun olduğu konusunda uyarmış.

27 yaralımız var. Yaralı arkadaşlardan entübe olan 4 kişi var. 2'sinin boynunda problem var. Doktorlarımız hassasiyetle üstünde duruyorlar. Doktorlarımız yoğun bir gayret içindeler."