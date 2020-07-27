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Mersin'de devrilen otobüste Caner Mayendağı şehit oldu

'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan 'nın (25) acı haberi, 'da yaşayan ailesine ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Mersin'de devrilen otobüste Caner Mayendağı şehit oldu

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

USTA BİRLİĞİNE GİDİYORDU

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

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