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İstanbul’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz hafta iki aracı yakan şüpheli terör örgütü ile irtibatlı çıktı. Şahıs yakalanması ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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İstanbul’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü gece saat 02.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde park halinde bulunan iki aracın kundaklanması olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı İSTANBUL'DA ARAÇ KUNDAKLAYAN ŞAHIS TERÖRDEN TUTUKLANDI

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Yunus C. (24) isimli şahıs, olayın ertesi günü Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, 23 Temmuz günü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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