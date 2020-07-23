Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Tekin Avcı tek kişilik hücreye kondu
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı'nın cezaevindeki diğer mahkumların yoğun tepkisi düşünülerek güvenlik amacıyla "Tek Kişilik" bir hücreye konuldu. Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberinin detayları...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde ip detayını araştıran Sabah muhabiri Kenan Gürbüz, zanlının cinayet esnasında kullandığı ip'in yer aldığı olay yeri fotoğrafına ulaştı. Zanlı Avcı'nın bahsettiği ip, Pınar'ı öldürdükten sonra koyduğu varilin üzerinde görülüyor.
"BOĞAZINA SARDIĞIM İPTEN TUTARAK VARİLİN İÇERİSİNE KOYDUM"
Zanlı gözaltına alındığında ilk ifadesinde, "Pınar'ı varilin içerisine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum" demişti.
TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU…
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı korona virüs tedbirleri kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında "Tek Kişilik" bir hücreye konuldu.
ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULACAK
Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Pınar'la uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Ceren'in ifadelerinin soruşturma sürecinde karanlıkta kalan bir çok noktayı aydınlatacağı ifade ediliyor.
BİLGİ SAHİBİ OLUP OLMADIĞI SORULACAK
Alınan bilgiye göre, savcılığın Pınar kaybolduktan sonra arkadaşını bulmak için yoğun bir çaba arayan Ceren'e Pınar'la olan arkadaşlığı ve yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olup olmadığının sorulacağı bildirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti. (Kenan Gürbüz/Sabah)