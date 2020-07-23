Pınar Gültekin'i son gören arkadaşları anlattı!

Burcu Özdemir:

Çarşamba günü 11.30'a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. 'Eve gidiyorum, görüşürüz' dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00'den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar'dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar'ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. 'Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak' diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.