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Bursa’da trafikte korku dolu kovalamaca kameraya yansıdı

'da salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Bursa’da trafikte korku dolu kovalamaca kameraya yansıdı

16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü.

GERİ MANEVRA YAPIP KAÇTI

Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K. el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

Bursa’da trafikte korku dolu kovalamaca kameraya yansıdı BURSA'DA TRAFİKTE KORKU DOLU KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen hafif ticari araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KOVALAMA ANI KAMERADA

Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde otomobildekilerin jandarmayı araması ve hafif ticari araçtakilerin kovalama anı yer aldı.

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