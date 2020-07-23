Ayasofya’yı gül kokusu saracak

Ayasofya Camii 24 Temmuz 2020'de kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılıyor. Isparta Belediyesi de ilk ibadet öncesinde cami içerisini ve çevresini gül suyu ile yıkayacak.

Bu doğrultuda bir ton doğal gülsuyu ile cami içinde kokulandırma çalışması yapılacak. Yine 20 ton esansiyel gül suyu ile de dış mekanlar yıkanacak. Ayrıca camiye gelecek olan vatandaşlar için de küçük kutularda 10 bin adet gül lokumu dağıtımı yapılacak.