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Cemal Metin Avcı cesedi yakarken komşularına "Mangal dumanı" demiş!

’in cinayetinde yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Katil ’nın cesedi yaktığı sırada çıkan koku ve dumana ilişkin komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Cemal Metin Avcı cesedi yakarken komşularına Mangal dumanı demiş!

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi cinayetiyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi () ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız çalışması sonucu yakalandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ONLARCA KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

JASAT, ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu ihbarının ardından vahşice öldürülen genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüştü.

Vahşice öldürülen genç kızın en son zanlı, Cemal Metin Avcı ile görüldüğü istihbaratın edinen ekipler, güvenlik kameralarında zanlının görüntülerine yoğunlaştılar.

KOMŞULARI DUMANDAN ŞÜPHELENİP SORDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

KAFEDEKİ GÖRÜNTÜLER TAKİBİ BAŞLATTI…
JASAT ekipleri, 5 gün boyunca 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının görüntüsünü saatlerce izledi. Ekipler, zanlının vahşice öldürdüğü genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kameraları görüntülerini bulunca takip başladı.

PET ŞİŞE İLE ALDIĞI BENZİNLE PINAR'I YAKTI!
Cinayeti işledikten 3.saat 15 dakika sonra bir benzinlikten pet şişe ile 3 litre benzin aldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı ifade için çağrıldığı jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve ilk başta genç kızı tanımadığını ifade eden zanlı JASAT ekiplerinin gösterdiği deliller sonrasında cinayeti işlediğini kabul etti ve olaydan 1 gün sonra cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.

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