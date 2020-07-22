22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu ? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Sosyal medya kullanmıyorum.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Sosyal medyaya çok vakit geçiriyorum hemen hemen her dakika.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Siyasi görüşüm yok ben tutmuyorum öyle şeyler.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Siyaset ile aram çok iyi değil.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Sosyal medyada günün yarısı.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Günlük ortalama bir, bir buçuk saat.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Geleceğe yönelik planım şuanlık yok.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Çok tepki veriyorlar.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Günlük yaklaşık 6 saati falan geçiyor.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

-Hayattan güzel şeyler istiyorum.

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

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