Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?
Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…
Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…
-Sosyal medya kullanmıyorum.
-Sosyal medyaya çok vakit geçiriyorum hemen hemen her dakika.
-Siyasi görüşüm yok ben tutmuyorum öyle şeyler.
-Siyaset ile aram çok iyi değil.
-Sosyal medyada günün yarısı.
-Günlük ortalama bir, bir buçuk saat.
-Geleceğe yönelik planım şuanlık yok.
-Çok tepki veriyorlar.
-Günlük yaklaşık 6 saati falan geçiyor.
-Hayattan güzel şeyler istiyorum.