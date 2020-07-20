Yargıtay'dan emsal niteliği taşıyan karar! Sakalını kesmeyen işçi tazminatsız işten atıldı

Davacı genç "İş yerinde bazılarının sakal bırakıp, bazılarına yasak olmasının iş yeri yönetmeliğine, eşitliğe, adalete ve insan haklarına aykırı olduğunu beyan ederek işe iadesini talep etti.

Mahkeme, genci haklı buldu ve işe iadesi konusunda hüküm verdi.

Ancak, davalı şirket ise davayı temyiz ettirince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı şirketin iş sözleşmesinde "sakal bırakma yasağı" ile ilgili bir maddenin bulunduğunu işe girerken çalışanlara bu maddenin bildirildiğini ve çalışana yapılan iki uyarıya rağmen sakal bırakmaya devam ettiği gerekçesi ile yönetici gencin tazminatsız işten çıkarılmasına karar verdi.

Verilen bu karar ise emsal niteliği taşıyor.