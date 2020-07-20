Beta adı verilen protein koronavirüs hastalarını yoğun bakıma girmeden tedavi ediyor!

Hastaların yarısına ilaç verildi, diğer yarısına ise 'plasebo' denilen ilaçmış gibi gösterilen etkisiz madde verildi.

TEYİT EDİLMEYEN SONUÇLAR

Borsa kuralları gereği, şirket deneyin ilk sonuçlarını bildirmek zorunda.

Klinik deneylerin sonuçları hakemli dergi tarafından henüz yayımlanmadı, araştırmanın tam sonuçları da henüz paylaşılmadı.

Ama eğer deney sonuçları şirketin iddia ettiği gibiyse, bu yöntem koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde ileriye dönük çok önemli bir adım olacak.

Deneyden sorumlu bilim insanı Tom Wilkinson, araştırma sonuçlarının daha geniş çaplı çalışmalar sonucunda doğrulanması durumunda, bu yeni tedavinin 'çığır açan' bir yöntem olacağını söyledi.