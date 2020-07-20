Yumurta alırken rengine bakmayın yanılırsınız! Üreticisinden uyarı...

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ NUMARALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Dikkat edilmesi gereken şey; yumurtanın rengi değil, ambalaj üzerinde yer alan 0, 1, 2 ve 3 numaralarıdır. Bu numaralar yumurtanın yetiştirilme metotlarıdır. Ambalaj üzerinde 0 değeri var ise tavuğun organik yem ile beslendiğini ve yumurtanın organik olduğu anlaşılır. Eğer ambalaj üzerinde yetiştirilme metodu 1 yazıyorsa bu tavuğun gezen tavuk olduğu anlamına gelir.

Eğer ambalaj üzerinde 2 numara yazıyorsa bu da kümeste yetişen tavuklardan elde edilen bir yumurtanın olduğu anlamına gelir. Gezme alanının olmadığını ve tamamen ticari amaç güden işletmelerde yumurtanın elde edildiği anlamına gelen yumurta ambalajlarında ise 3 değeri yer alır. Yani tüketici yumurta alırken rengine değil ambalaj üzerinde yer alan sayıları okuması gerekiyor" dedi.