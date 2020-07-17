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Van’da şehit düşen komiser yardımcısı Şırnak’ta şehit düşen polisi Mahmut Bilgin'in arkadaşıymış! Aynı kaderi yaşadılar

'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı 'in, 4 yıl önce 'ın İdil ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi 'in ilkokulda sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şehit Üstüner, 'nın Beypazarı ilçesinde şehit arkadaşı Bilgin'in mezarının yanında toprağa verilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Van’da şehit düşen komiser yardımcısı Şırnak’ta şehit düşen polisi Mahmut Bilgin'in arkadaşıymış! Aynı kaderi yaşadılar

İnsanlı keşif uçağının 'da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden Komiser Yardımcısı Pilot 'in, 2016 yılında 'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcıların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan 3 Özel Hareket polisinden ile sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Şehitler Üstüner ve Bilgin'in, yıllar önce 'nın Beypazarı ilçesinde 'nda aynı sınıfta eğitim gördüğü ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Mahmut Bilgin - Samet Üstüner

'BUNLAR TESADÜF DEĞİL'

4 yıl önce şehit olan Mahmut Bilgin'in babası emekli polis (48), oğlunun sınıf arkadaşının Van'daki uçak kazasında şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun, şehit arkadaşı ile yıllar önce sınıfta çektirdikleri fotoğrafları albümden çıkaran Yusuf Bilgin, gözyaşlarını tutamadı. Baba Yusuf Bilgin, oğlunun Şırnak'ta 16 Ocak 2016 tarihinde 2 arkadaşıyla şehit olduğunu belirterek, "Samet evladımız da Mahmut'un Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda sınıf arkadaşıydı. Şimdi Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil. Mahmut ile birlikte 3 özel harekatçı şehit olmuştu. Onların da 3'ü yan yana fotoğrafları vardı. Bunlar tesadüf değil. Samet de okuldan arkadaşıydı oğlumun. Her geldiğinde bizi ziyaret ediyordu. Akşam taziye evine giderken 'acaba mezarını nerede kazacaklar' diye düşündüm. Eşim de 'inşallah Mahmut'un yanına kazarlar' diye söyledi. Bugün öğrendik, Mahmut'un yanına defnedilecek. Takdiri ilahi" diye konuştu.

Şehit Samet Üstüner, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardında Beypazarı ilçesinde sınıf arkadaşı şehit Mahmut Bilgin'in mezarının yanında toprağa verilecek.

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