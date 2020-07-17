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Bakan Koca uyardı! Yoğun bakımdaki 3 hasta ile konuştum tedavileri iyi sonuç veriyor

, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Bakan Koca uyardı! Yoğun bakımdaki 3 hasta ile konuştum tedavileri iyi sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.

"TEDBİRLERE UYMANIZ KONUSUNDA ISRARCILAR"

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise, "Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19'A KARŞI birer risk analisti olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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