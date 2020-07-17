İstanbul Havalimanı Müzesi, "Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri" sergisiyle açıldı

HER YIL KONSEPT DEĞİŞECEK



Türkiye'ye gelen yabancı yolcuların bu müzeye büyük ilgi göstereceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını yaratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz. Amacımız her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir dahaki seneki seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak. 15 milyon da İstanbul'dan giriş yapıp sonra ülkesine dönen misafir var. Onlara da Anadolu'nun genelindeki kültürel zenginliklerimiz tarihi zenginliklerimizi tanıtıp bir dahaki sene farklı bir programla Türkiye'ye gelmesi için yeni bir amaç yaratmaya çalışıyoruz. En son teknolojilerin kullandığın bir müze burası. İstanbul gibi destinasyonların 'devamlı misafir' dediğimiz her yıl gelen bazen yılda iki kere gelen bir kitlesi var. Onları da unutmadık. Her yıl içerideki konsepti değiştirip yeni zenginliklerimizi tanıtım ortamı yaratarak onların defalarda Türkiye'ye gelmesi sağlayacak bir konsepti hayat bugün itibari ile geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

