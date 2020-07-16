Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt Pervari ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Siirt Pervari ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, "Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter mesajında, "Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi.