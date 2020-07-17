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Başkan Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, 'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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