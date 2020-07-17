Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

PUTİN VE ERDOĞAN BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdikleri sözü tutma bakımından birbirine çok benzediğini söyleyen Peskov, "Putin, söz verdikten sonra hemen yerine getiriyor. Bu bakımdan Erdoğan ve Putin birbirine çok benziyor. Bu yüzden çok zor durumlarda çözüm bulmayı başarıyorlar. Suriye meselesinde olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Suriye konusunda her iki liderin bir araya geldiklerinde sözünün arkasında durduklarını ve durumu kontrol ettiklerini anlatan Peskov, her iki liderin de hızlı karar almada sorumluluk sahibi olduğunu bildirdi.