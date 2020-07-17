17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Yaşam Haberleri Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

, Ayasofya’nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararının  ile  arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

, Avtoradyo'ya verdiği röportajda Ayasofya'nın statüsüyle ilgili alınan karara da değinerek, şunları kaydetti:

"Ayasofya kararının Rus-Türk ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu meselenin 'nin içişleri olduğuna yönelik bizim resmi devlet pozisyonumuz var. Türk ortaklarımızın herhangi bir kararda Ayasofya'nın daha önce UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yapı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz, birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir anlamı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz."

BİLETSİZ GİRİŞTEN TURİSTLERİMİZ KAZANÇLI ÇIKACAK

Türkiye'de yönetimin aldığı karar ile Hristiyanların da Ayasofya'ya girmesinin önünde bir engel olmayacağını vurgulayan Peskov, "Türkiye'den, Türk ortaklarımızdan her şeyin en iyi şekilde korunacağına ve isteyen herkesin Ayasofya'yı ziyaret edebileceğine dair açıklama aldık. Ayasofya'ya giriş bileti oldukça pahalıydı. Şimdi artık bilete gerek olmayacak ve giriş ücretsiz olacak. Bu bakımdan turistlerimiz kazançlı çıkacak." dedi.

PUTİN VE ERDOĞAN BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Devlet Başkanı ile Başkan 'ın verdikleri sözü tutma bakımından birbirine çok benzediğini söyleyen Peskov, "Putin, söz verdikten sonra hemen yerine getiriyor. Bu bakımdan Erdoğan ve Putin birbirine çok benziyor. Bu yüzden çok zor durumlarda çözüm bulmayı başarıyorlar. meselesinde olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Suriye konusunda her iki liderin bir araya geldiklerinde sözünün arkasında durduklarını ve durumu kontrol ettiklerini anlatan Peskov, her iki liderin de hızlı karar almada sorumluluk sahibi olduğunu bildirdi.

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