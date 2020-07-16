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Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü! Bakan Ersoy: İtina ile korunacak

Son dakika haberi... 'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy kritik törende açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki itina ile korunacaktır." dedi. Bakan Ersoy Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu ve bir de müjde verdi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü! Bakan Ersoy: İtina ile korunacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.

Törende ilk sözü alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'ne ziyaretlerin daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı! Kültür Bakanı Ersoy, Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu ve müjde verdi SON DAKİKA: AYASOFYA CAMİİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI! KÜLTÜR BAKANI ERSOY, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATINI DUYURDU VE MÜJDE VERDİ

"İTİNA İLE KORUNACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TALİMAT

Bakan Ersoy, "Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

"BUNUN MÜJDESİNİ DE BURADA VERMEK İSTİYORUM"

Bakan Ersoy'un mesajları şöyle;

"Bugün imzalayacağımız protokol ile Ayasofya Camii'nin korunmasına ilişkin maddeler saptanmıştır. Ayasofya Camii itina ile korunacak. Dini faaliyetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, restorasyon kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Birçok hazine değerimizi orada sergileyeceğiz. Bunun müjdesini de burada vermek istiyorum."

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