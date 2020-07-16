Son dakika: Ayasofya Camii için iş birliği protokolü! Bakan Ersoy: İtina ile korunacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.



Törende ilk sözü alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'ne ziyaretlerin daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

"İTİNA İLE KORUNACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.