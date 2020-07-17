17 Temmuz 2020, Cuma
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Hortum gökyüzünü kapladı! Sakarya'dan görüntülendi

Son dakika haberi... 'de, sabah saatlerinde oluşan , 'nın Karasu ilçesindeki sahilden görüntülendi. Oldukça büyük bir alanı kapsayan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Hortum gökyüzünü kapladı! Sakarya'dan görüntülendi

Karadeniz'de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi.

Hortum gökyüzünü kapladı! Sakarya'dan görüntülendi

Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi.

Hortum gökyüzünü kapladı! Sakarya'dan görüntülendi

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Hortum gökyüzünü kapladı! Sakarya'dan görüntülendi

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